Châteauroux : un procès en appel pour séquestration, vol et extorsion en bande organisée s'est ouvert ce lundi

Un procès en appel a commencé ce lundi 18 mars aux Assises de Châteauroux pour séquestration, vol et extorsion en bande organisée. Huit hommes s'en sont pris à un couple de joailliers du Cher en 2013 et ce lundi, un seul de ces hommes a fait appel.

Châteauroux, France

Un procès en appel s'est ouvert aux assises de Châteauroux ce lundi 18 mars, pour séquestration, vol et extorsion en bande organisée. Les faits remontent à 2013. Un couple de joailliers avait été agressé à son domicile près de Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Le mari avait dû vider le coffre de son entreprise de taille de bijoux pendant que sa femme était retenue en otage. Le butin était de 300 000 €. En 2018, huit hommes ont été condamnés à des peines allant de 2 à 14 ans. Ce lundi, il n'y a qu'un seul condamné qui fait appel : Loïc veut prouver qu'il est innocent.

Loïc le dit haut et fort dès le début du procès. "Je suis enfermé 22 heures sur 24 depuis trois ans pour des faits que je n'ai pas commis". Pourtant, l'avocat des parties civiles rappelle que l'un des hommes qui a participé à cette séquestration Giovanni, a parlé d'un certain "Lolo". Ce "Lolo" aurait fait partie de ce commando, il vient d'Espagne, et c'est le beau-frère de Nicolas, un autre homme lié à cette affaire. Pour les parties civiles, il n'y a pas de doute, il s'agit de l'accusé, Loïc. Giovanni l'a même reconnu sur une photo.

Je suis enfermé 22h/24 depuis 3 ans pour des faits que je n'ai pas commis", Loïc

L'avocat de la défense estime que Giovanni ment. Il aurait accusé le trentenaire pour protéger sa compagne. Elle pourrait avoir donné des informations sur l'atelier de joaillerie car elle a fait un stage là-bas. Selon la défense, un deal aurait pu être conclu : il dénonce l'accusé, et sa compagne, elle, n'est pas inquiétée. L'adjudant de la section de recherche de Bourges, présent à la barre, est formel : il n'y a pas eu de deal. L'accusé, lui, ne comprend pas pourquoi Giovanni l'accuse. "Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu", c'est ce qu'il répète.

Tout au long de cette première journée de procès, l'accusé a cherché à changer son image. "Ne me faites pas passer pour quelqu'un que je ne suis pas", dit-il. L'accusé a d'abord rappelé que le plus important pour lui, c'est son fils de 13 ans. Au moment des faits en 2013, il enchaînait les allers-retours entre la France et l'Espagne car son seul but, il le dit, c'était de subvenir aux besoins de son fils.

Contentez-vous de répondre", l'avocat de la défense à son client

Le président continue à lui poser des questions sur ses voyages en Espagne, sur ses liens avec Giovanni qui lui ont déjà été posées plusieurs fois. Du coup, l'accusé perd un peu patience, il répète les questions en soufflant, il croise les bras, il s'agite. C'est là que son avocat intervient : "Contentez-vous de répondre". C'est justement ce comportement qui est reproché à son client. En garde à vue, il avait décidé de ne plus répondre et de garder le silence et au cours d'une confrontation, il s'était aussi un peu emporté. "Vous êtes difficile à suivre", commente les parties civiles. L'accusé répond "Vous voulez à tout prix me faire accuser mais je n'ai rien à cacher".