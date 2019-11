Châteauroux : un surveillant agressé par un détenu à la prison du Craquelin

Une agression et une tentative d'agression se sont produites à la prison du Craquelin, à Châteauroux, ce mercredi. À chaque fois, c'est un détenu qui s'en est pris physiquement à un surveillant pénitentiaire. Les syndicats demandent des sanctions exemplaires.

Châteauroux, France

Un surveillant pénitentiaire a été agressé par un détenu, ce mercredi matin, au centre pénitentiaire du Craquelin. Les faits se sont produits peu avant 8 heures. Le surveillant pénitentiaire demande à un détenu de descendre des chariots dans le cadre de son travail. Le détenu, qui est en pause café, ne veut pas être dérangé. Il assène deux coups de poing au visage du surveillant, qui doit être transporté à l'hôpital de Châteauroux.

Colère des syndicats pénitentiaires

Dans la même matinée, un autre surveillant pénitentiaire est la cible d'une tentative d'agression. Un détenu sort des douches et accuse un surveillant de lui avoir coupé l'eau. Il tente de lui donner un coup de poing mais c'est esquivé.

Le syndicat FO-Pénitentiaire regrette ces actes. "Les détenus se révoltent de plus en plus, se sachant impunis !!! Force Ouvrière déplore la lenteur des procédures, les sanctions laxistes et permissives qui ne font qu'acter la liberté de la voyoucratie", écrit le syndicat dans un communiqué envoyé à France Bleu Berry.