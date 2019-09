Châteauroux : une centaine de personnes rassemblées en soutien à la famille albanaise menacée d'expulsion

Châteauroux, France

Devant la préfecture de l'Indre , à Châteauroux, une centaine de personnes sont rassemblées, à l'appel du collectif "Réseau Éducation Sans Frontières 36". Des banderoles sont brandies pour protester contre l'arrestation d'une famille albanaise, une mère de famille et ses trois enfants arrivés il y a plus de deux ans à Châteauroux. Une obligation de quitter le territoire français avait été formulée à son encontre. La famille a été arrêtée lundi 9 septembre. Un nouveau rassemblement est prévu mardi, à 8h, devant le collège Beaulieu, où était scolarisé l'un des enfants.

Une banderole affichée devant la préfecture de l'Indre à Châteauroux © Radio France - Jérôme Collin

Une famille bien intégrée à Châteauroux

Les trois enfants étaient tous scolarisés à Châteauroux. Le plus jeune, Enver, 14 ans, fréquentait aussi le centre socio-culturel Beaulieu. "C'était plus qu'un ami, c'était comme un frère pour nous. On rigolait avec lui, on parlait beaucoup, il avait plein d'idées. Ce qu'ils ont fait à Enver et sa famille, c'est pas normal ! C'est un être humain comme les autres", témoignent plusieurs adolescents.

Enver menait plusieurs projets au centre. "Il était très intéressé par l'environnement. _Il a organisé une marche pour ramasser les déchets, il a aussi préparé un séjour à Palavas-Les-Flots pour aller nettoyer les bords de mer_", confie Julie, qui travaille au centre socio-culturel.

La mère de famille, elle, suivait des cours de français. Elle était également investie dans la vie associative, en tant que bénévole pour le Secours Populaire. "On est le pays des droits de l'homme, je ne me reconnais plus dans ce pays. C'est injuste !", s'insurge Nathalie, du collectif RESF 36. La famille albanaise devait être placée en centre de rétention administrative près de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.