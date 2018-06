Un jeune homme de 24 ans est mort le week-end dernier en tombant avec sa voiture dans l'Indre à Châteauroux à hauteur des ponts de Bitray. L'enquête est en cours pour tenter de connaître la date et les circonstances exactes de l'accident.

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

Encore beaucoup de questions à Châteauroux après la découverte dimanche soir (17/06) vers 19h30 d'un corps dans une voiture tombée dans l'Indre au niveau des ponts de Bitray. Selon les premiers éléments il semble que le jeune homme, pour une raison indéterminée, a fait une sortie de route avant de tomber dans la rivière. Il n'y aurait a priori pas de trace de collision avec une autre voiture qui aurait pu le précipiter hors de la chaussée. Mais on ignore exactement quand a eu lieu cet accident et dans quelles circonstances. Les causes de la mort restent, elles aussi, à déterminer.

Piste accidentelle privilégiée

La victime est jeune homme de 24 ans, habitant de la commune de Saint-Valentin dans le Nord-Est de l'Indre. Des médecins doivent procéder à un examen de son corps à Limoges dans les prochains jours.