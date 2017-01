Châteauroux : une équipe de transport solidaire pour les personnes âgées

Le CCAS de Châteauroux inaugure un système d’auto-partage solidaire. Des citoyens bénévoles se proposent d’accompagner en voiture les personnes âgées dans leurs déplacements.

« Allons-y ensemble ». C’est le nom de ce nouveau service inauguré par le CCAS de Châteauroux, le centre communal d’action sociale. Des castelroussins bénévoles se proposent d’aller chercher en voiture les personnes âgées isolées, les accompagner à la demande dans leurs déplacements, avant de les ramener à leur domicile. Une première sur Châteauroux.

Aller faire ses courses, sans être pressé par son petit-fils

« On peut les emmener faire leurs courses, aller chez le coiffeur, au cimetière, fleurir la tombe d’un proche, faire des sorties culturelles, aller au ciné, voir une exposition (…) on n’est pas là pour faire le travail d’une aide à domicile, on est là pour les accompagner, créer du lien social » explique Françoise Laisné, chargée de mission au CCAS.

Une douzaine de bénévoles

Cette équipe de transport solidaire compte déjà une douzaine de bénévoles, dont quatre hommes, principalement des retraités. Ils s’engagent à utiliser leur véhicule personnel, « ou celui de la personne âgée si elle ne peut plus conduire ». Les véhicules seront floqués d’un macaron spécial. « Pour les questions d’assurances, tout a été fait, il n’y aura pas de problème », assure Jacques, l’un des bénévoles.

Grâce à une subvention de 16.000 euros versée par la CARSAT (Caisse des retraites), le CCAS va également acheter un mini-bus qui servira aux sorties collectives. Chaque trajet sera facturé 5 euros l'aller-retour en individuel, 2 euros 50 pour les sorties organisées. « Il est important de faire participer les personnes âgées financièrement, c’est une question de dignité ».

La Fondation berrichonne Isabelle Camenen a également fait « un don de plusieurs milliers d’euros » pour permettre la mise en place de ce projet.

Qui peut en bénéficier ?

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, il y a trois conditions : avoir plus de 60 ans, habiter Châteauroux et ne plus pouvoir utiliser sa voiture. « On s’adresse vraiment aux personnes âgées isolées, qui vivent seules, qui ne peuvent plus prendre l’ascenseur, les personnes qui ont une canne ou un déambulateur ».

Les personnes handicapées en fauteuil roulant ne peuvent pas prétendre à ce dispositif : « elles sont déjà aidées dans leurs déplacements par d'autres associations, type Paralysés de France ».

Comment faire pour s’inscrire ?

Il faut prendre contact avec l'Office des Personnes à la retraite de Châteauroux en appelant le 02 54 34 42 84. Le CCAS recherche également d’autres chauffeurs bénévoles. Si vous souhaitez vous engager, vous pouvez contacter le même numéro.

Ce système d'auto-partage s'inscrit dans le cadre du projet Monalisa, le réseau national de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Le CCAS de Châteauroux se donne six mois pour expérimenter ce dispositif.