Châteauroux : une famille intoxiquée au monoxyde de carbone

Trois membres d'une même famille ont été hospitalisés samedi soir à Châteauroux après avoir été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone.

Samedi soir, vers 23h30, rue de Palan à Châteauroux, trois membres d'une même famille, les parents âgés de 30 et 31 ans et leur enfant de 2 ans ont été hospitalisés dans un état grave, après une intoxication au monoxyde de carbone. A priori, ils seraient aujourd'hui hors de danger.

Chaudière au fuel défectueuse ?

L'intoxication a été causée par leur chaudière au fuel, les parents et leur enfant se plaignaient de maux de tête. Inodore, incolore, indétectable par l’homme, le monoxyde de carbone (CO) est la première cause de mortalité accidentelle par toxique en France. Il provoque chaque année plusieurs dizaines d’intoxications dans la région dont certaines mortelles.

L'Agence Régionale de Santé rappelle dans un communiqué quelques règles de prudence :

COMMUNIQUE ARS © Radio France - Jonathan Landais

15 intoxications en Berry en 2014

En 2014, 45 épisodes d'intoxications au monoxyde de carbone ont été recensés en région centre-Val-de-Loire intoxiquant 106 personnes dont 2 sont décédées. 15 épisodes ont été recensés dans le Cher et 5 dans l'Indre. Les intoxications accidentelles dans l’habitat étaient majoritaires (80% des personnes intoxiquées).