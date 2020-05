Châteauroux : une femme vulnérable reçoit plusieurs coups de couteau, un homme placé en détention

Il devra s'expliquer mardi devant le tribunal de Châteauroux. Un homme d'une cinquantaine d'années a été interpellé et placé en détention pour violences avec arme. En début de semaine, l'une de ses amies, une femme placée sous tutelle, décrite comme "fragile" et "vulnérable", s'est rendue chez lui à Châteauroux. Il lui aurait alors donné plusieurs coups de couteau. Grièvement blessée, elle a été hospitalisée, mais ses jours ne sont plus en danger.

Souffrant de troubles psychiatriques, l'auteur des coups est déjà connu de la justice. Il a été condamné pour des faits similaires en 2011. Il a été placé en détention en attendant d'être jugé mardi en comparution immédiate.