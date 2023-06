Châteauroux : une fuite de gaz en cours dans le quartier Saint-Jacques

Appel à la vigilance dans le quartier Saint-Jacques. Une fuite de gaz a été détectée ce lundi 19 juin dans la rue Marcel-Proust, près du lycée Blaise-Pascal, à Châteauroux. C'est un riverain qui a donné l'alerte après avoir repéré un dégagement gazeux depuis la chaussée. "En arrivant, vers 8 heures, j'ai vu qu'il y avait une fissure au niveau du goudron, raconte cette dame. Et c'était comme s'il y avait de l'eau qui ressortait et qui bouillonnait. Donc on a averti tout de suite les secours."

Rapidement prévenus, 20 sapeurs pompiers et des agents de GRDF se sont rendus sur place pour sécuriser le secteur. La police et Enedis sont également présents. GRDF va lancer des travaux de terrassement pour ouvrir la chaussée, pour réparer le tuyau, maintenant que la fuite a été identifiée. C'est une longue opération qui démarre.

Une vingtaine de personnes confinées

Par mesure de prévention, les pompiers indriens ont mis à l'abri certains habitants de la rue. Une vingtaine de personnes sont confinées chez elles. "Là, on a fait un périmètre de sécurité dans la rue, 50 mètres autour de la zone d'intervention, explique le lieutenant Christophe, le responsable de l'opération. On a fait aussi confiner deux bâtiments. Il n'y a pas de risques pour eux à l'intérieur des leurs logements. Il ne faut pas s'inquiéter : s'il y avait eu un risque. On les aurait fait évacuer, bien sûr, automatiquement."

Selon lui, il faut compter une à deux heures d'intervention, maintenant que la fuite de gaz a été trouvée. Les pompiers demandent aux Castelroussins d'éviter le secteur le temps de l'opération et de respecter le périmètre de sécurité