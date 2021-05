Châteauroux : une jeune femme promène son chien, deux hommes s'en prennent à elle

Deux jeunes hommes ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Châteauroux, mardi 11 mai, et sont envoyés en détention. Vendredi soir, ils ont violenté une jeune femme qui promenait son chien dans le parc Balsan.

Façade et entrée du tribunal de Châteauroux (Indre). Décembre 2018.

Les faits ont eu lieu vendredi 7 mai, dans la soirée, dans le parc Balsan à Châteauroux. Une jeune femme d'une vingtaine d'années promène son chien quand elle passe à proximité d'un groupe de jeunes hommes alcoolisés. Elle raconte qu'ils ont provoqué son chien, se sont amusés à l'énerver.

Au moment où elle réagit, deux d'entre eux s'en prennent à elles et la rouent de coups et la bousculent. Des violences qui ont entraîné 14 jours d'incapacité temporaire de travail, avec notamment des blessures au nez et aux yeux.

Mardi 11 mai, le tribunal correctionnel de Châteauroux a reconnu coupables les deux hommes, âgés de 19 et 20 ans et déjà connus pour des faits de violences. Ils sont condamnés et maintenus en détention : deux ans de prison pour l'un, 18 mois dont 12 avec sursis pour l'autre.