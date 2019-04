Châteauroux : une vingtaine de policiers rendent hommage à leurs 28 collègues qui se sont suicidés

Châteauroux, France

Depuis le début de l'année 2019, 28 policiers ont mis fin à leur jour en France. Presque deux par semaine. Un constat effrayant qui pousse les policiers à se mobiliser. Ce vendredi à 11h30, devant de très nombreux commissariats, ils se sont rassemblés en silence, pour rendre hommage à leurs collègues et afficher leur colère.

Pas assez de policiers et un équipement inadapté

Devant le commissariat de police de Châteauroux, ils étaient une vingtaine. "Ce sont des vies gâchées et des familles brisées. Il y a des enfants qui n'ont plus de papa ou plus de maman", témoigne un policier. "C'est un métier éprouvant. On rentre chez soi fatigué, décalé, on doit retourner au travail. Nos congés sont refusés car il n'y a pas assez d'effectif. Cela créé des tensions dans nos couples", poursuit ce policier qui souhaite rester anonyme.

Les syndicats dénoncent un manque de moyens : il n'y a pas assez d'hommes sur le terrain. "On part en patrouille à deux. Quand on a besoin de renfort, il n'y a personne. En intervention, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Récemment, un collègue a utilisé son arme de service car un homme avait un couteau sur lui", souligne un autre policier.

"On sert encore plus de défouloir ces derniers temps", conclut un policier, en référence au mouvement des gilets jaunes, qui a accru la charge de travail depuis la mi-novembre.