Châtel-Guyon : un policier de la CRS 48 se donne la mort sur son lieu de travail

"C'est un vrai choc". Frédéric Poisson, le secrétaire local du syndicat SGP-Police FO de l'unité n'en revient toujours pas : "il n'y avait aucun signe annonciateur, on a été totalement abasourdis".

Mardi, le Major avait travaillé comme à son habitude. L'homme très apprécié de ses collègues selon le syndicaliste.

Rien ne laissait présager un tel acte, "on aurait pu mettre en place un soutien psychologique si on avait eu connaissance de ses difficultés, mais là on a été complètement surpris."

Le quinquagénaire s'est donné la mort à la fin de sa journée de travail mardi vers 21 heures, au sein de l'unité avec son arme de service. Il était marié et père de deux enfants, aujourd'hui âgés d'une vingtaine d'années.

Une enquête ouverte, les raisons de son geste sont inconnues.

Le commandant Yves-François Botella, responsable de l'unité, avoue sa tristesse et son incompréhension : "j'ai travaillé toute la journée du mardi à ses côtés, à aucun moment je me suis dit qu'il allait commettre cet acte !"

Un soutien psychologique a été mis en place au sein de l'unité pour les personnels de la CRS 48.

Une enquête a été ouverte.