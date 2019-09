Châtellerault : elle percute un cerf et se fait voler son auto-radio

Châtellerault, France

Vendredi soir, à Châtellerault, rue du Paradis, une châtelleraudaise percute un cerf avec sa voiture. L'animal meurt sur le coup, et le véhicule ne peut plus avancer à cause du choc. La conductrice part alors chercher de l'aide un peu plus loin.

Pendant ce temps, deux personnes en profitent pour entrer dans la voiture et voler l'auto-radio. Un témoin les met en fuite et appelle immédiatement la police pour signaler la voiture dans laquelle ils se sont enfuis. Ils sont repérés un peu plus loin par une patrouille de police qui les arrête : à bord, trois personnes et surtout l'auto-radio, déjà installée.

Les trois personnes sont placées en garde à vue : l'auteur principal est convoqué devant la justice pour vol en réunion, les deux autres ne sont pas poursuivis.

Le cerf a été remis à la fédération de chasse.