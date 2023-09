Châtellerault : la Ville signe un "contrat de sécurité intégrée" avec le ministre de l'Intérieur

C'est une première dans la Vienne : l'Etat a signé ce lundi un "contrat de sécurité intégrée" avec la commune de Châtellerault, sur la période 2023-2027. Ce dispositif, mis en place par Emmanuel Macron, est lancé pour la 72e fois en France depuis sa création.

ⓘ Publicité

4 policiers nationaux en plus à Châtellerault

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, venu signer le contrat avec le maire Jean-Pierre Abelin et le procureur de la République de Poitiers Cyril Lacombe, reconnaît que le commissariat de Châtellerault "méritait des renforts". Le contrat signé prévoit ainsi son ouverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que le recrutement de 4 policiers nationaux de plus : 3 recrutements ont été faits au 1er septembre, un quatrième suivra.

La Ville de Châtellerault va aussi devoir embaucher 3 policiers municipaux de plus d'ici 2027, pour arriver à 14 agents. "Plus de moyens pour mon commissariat, je ne peux pas être en désaccord", sourit le maire, Jean-Pierre Abelin. "L'Etat s'engage plus, c'est un pari sur l'avenir pour assurer la tranquillité des habitants", déclare le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Plus de caméras de vidéosurveillance

La mairie va également devoir renforcer sa vidéosurveillance, et en rajouter 3 sur la voie publique, que financera en partie l'Etat. Ces moyens de plus vont permettre à la justice de travailler plus efficacement. "Derrière, j'ai des enquêteurs qui sont en capacité de traiter les procédures, explique Cyril Lacombe, procureur de la République de Poitiers, donc forcément à partir du moment où j'ai du nouveau personnel, ça veut dire plus d'infractions qui peuvent être traitées et ça me permet de mettre en place une réponse pénale qui va permettre d'évacuer ces dossiers".

Enfin, l'Etat va poursuivre le financement des 10 médiateurs pour les quartiers de la ville. La commune, elle, s'engage à continuer la sensibilisation de ses agents à la laïcité et à la prévention de la radicalisation.