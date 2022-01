Châtellerault : les avocats n'interviendront plus au commissariat jusqu'à nouvel ordre

A Châtellerault, les avocats n'interviendront plus dans les locaux du commissariat jusqu'à nouvel ordre. Les robes noires dénoncent depuis plusieurs mois le contrôle visuel de leur sac pour accéder à l'établissement. Pour exprimer son désaccord, le barreau des avocats de Poitiers a décidé mercredi 12 janvier de cesser toute désignation d'avocats pour les gardes à vue.

Une atteinte au secret professionnel ?

Par conséquent, les personnes interpellées à Châtellerault (majeures ou mineures) ne peuvent plus bénéficier de l'assistance d'un avocat. Dans la motion adopté ce mercredi, le barreau de Poitiers précise que cette mesure restera en vigueur "jusqu'à ce que la fouille visuelle des sacs des avocats cesse".

Une décision forte mais à la hauteur de l'abus dont s'estiment victimes les avocats. "Cela n'existe nulle part en France et c'est ça qui est incompréhensible" s'indigne maître Nicolas Gillet, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers. Il s'agit selon lui d'une atteinte au secret professionnel. "Il faut savoir que le sac d'un avocat c'est la prolongation directe de son cabinet", souligne-t-il. Or, "la fouille d'un cabinet d'un avocat et donc de son sac, ne peut légalement se faire qu'en vertu d'une perquisition avec les garanties qui sont conférées par la loi en cas de perquisition".

Le bâtonnier saisit la Défenseure des Droits

Selon le barreau de Poitiers, ces contrôles sont encouragés en interne par la direction départementale de la police. "Je rappelle que la protection du secret professionnel est prévue par le Code pénal. Ce n'est donc pas en vertu du note de service émanant du directeur départementale de la sécurité publique (DDSP) que l'on peut passer outre les dispositions légales." Afin de mettre un terme à ces contrôles, le bâtonnier annonce avoir saisi la Défenseure des Droits.