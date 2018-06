Les policiers de Châtellerault ont mis fin à un trafic de drogue très lucratif ! Mardi ils ont interpellé deux trafiquants présumés, une revendeuse et son compagnon. Interpellation doublée de saisies de drogue, d'argent liquide et d'articles de luxe comme des chaussures de marque Louboutin.

Châtellerault, France

L’enquête débute courant mars. Lors d'un contrôle, les policiers sont amenés à fouiller un homme sur lequel ils trouvent 3700 euros en liquide. Rien d'illégal mais connaissant l'individu, déjà condamné pour trafic de drogue, ils s'en étonnent. L'homme repart libre mais les policiers flairent un trafic illicite.

Hôtels de luxe et voyage à gogo

Ils commencent donc à s'intéresser de très près à cet individu et découvrent qu'il mène un train de vie des plus luxueux : grands hotels, voyages en Espagne au Maroc, articles de luxe acheté comptant. L'homme est pourtant sans emploi.. L'enquete leur permettre de repérer un autre homme, également chatelleraudais et lui aussi déjà condamnés pour trafic de stupéfiant. Même train de vie pour cet homme officiellement déclaré comme auto entrepreneur avec un salaire de 1200 euros.

11 paires de chaussures de luxe d'une valeur de 10 mille euros

De fil en aiguille, les policiers découvrent l'origine des fonds qui permettent à ces deux hommes de vivre comme s'ils gagnaient chacun 20 mille euros par mois. La drogue bien sur. La belle vie pour le duo et pour leur complice s'est donc arrêté mardi dernier. Au domicile du second trafiquant présumé, les policiers ont découvert de nombreux objets de luxe et notamment onze paire de chaussures dont le prix total atteint les dix mille euros. Dans l'appartement de la revendeuse présumée, ou s'est déroulée l'interpellation, ce sont plus de 20 000 euros d'objets de luxe qui ont été trouvés et notamment des chaussures de marque Louboutin. Mais aussi un fusil à pompe. Présentés au parquet de Poitiers vendredi à l'issue de leur garde à vue, tous les quatre ont été remis en liberté dans l'attente de leur comparution devant le tribunal correctionnel.