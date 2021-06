Châtellerault : séquestré, battu à mort et enterré en pleine forêt pour un vol de jeux vidéo

Ce lundi 21 juin, le corps d'un homme a été retrouvé enterré dans la forêt de Saint-Genest-d'Ambière par la police. Il aurait été enlevé, séquestré et battu à mort par quatre suspects à Châtellerault ce week-end. Les mis en cause l'accusaient d'avoir volé des consoles et des jeux vidéo.

C'est un meurtre sordide qui a eu lieu ce week-end du 19 et 20 juin à Châtellerault. Un homme de 31 ans a enlevé, séquestré et battu à mort par quatre suspects. Son corps a été retrouvé ce lundi 21 juin dans la forêt de Saint-Genest-d'Ambière par la police. Les quatre mis en cause, trois majeurs ont été entendu par un juge d'instruction. Ils sont poursuivis pour enlèvement et séquestration arbitraire suivi de mort. Un mineur est lui accusé de complicité.

C'est une affaire en deux parties. Tout commence en mai dernier. Un homme et une femme se font cambrioler et voler des consoles de jeux et des jeux vidéo. Ils portent plainte et accusent leur victime pour ce vol. Vendredi 18 juin, ils sont à Châtellerault en voiture et aperçoivent cet homme de 31 ans. Ils s'arrêtent, le frappent et le font monter de force dans leur voiture. Elle donne des coups et lui verrouille les portières. C'est ce que dévoile le procureur après leurs auditions.

Battu à mort dans une cave

Le couple emmène la victime chez un troisième suspect. Ils le descendent dans la cave et veulent lui faire avouer le vol en le battant, aidé par le mineur. Lui est assis sur une chaise, pieds et mains liés et frappé. Ils sont aidés par le mineur. D'après l'autopsie, ce sont les coups qui ont provoqué la mort le samedi. Le dimanche, les suspects cachent le corps de la victime dans la forêt de Saint-Genest-d'Ambière, sous 50 centimètres de terre. Il a été retrouvé lundi par la police. Les majeurs risquent la réclusion criminelle à perpétuité.