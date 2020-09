Châtellerault : un homme blessé au visage par un tir de pistolet à grenaille dans une bagarre

Dans le quartier Ozon de Châtellerault, un homme a été blessé au visage par des billes de plomb après un coup de pistolet à grenaille, mardi 1er septembre. Les faits se sont produits peu après 8 heures. La police reste très discrète sur les événements. Mais il semblerait qu'une bagarre ait éclaté entre le porteur de l'arme et un autre homme plus âgé. Le coup de feu serait alors parti, et c'est le détenteur de l'arme qui a été blessé. Le tireur a alerté police secours et s'est laissé interpellé. Il a été placé en garde à vue.