Châtellerault : un bar et trois distributeurs de billets saccagés au centre commercial d'Ozon

Dans la nuit de vendredi à samedi, trois distributeurs de billets et le PMU du centre commercial d'Ozon ont été totalement saccagés.

Châtellerault, France

La nuit de vendredi à samedi a été agitée au centre commercial d'Ozon à Châtellerault. Le bar PMU et trois distributeurs de billets d'agences bancaires ont été saccagés. Et c'est le PMU qui constate le plus de dégâts.

Les vitres ont été explosées, et l'intérieur du bar saccagé. Les écrans présents ont été arrachés ou dégradés, tout était sans dessus dessous. Et en partant, le ou les individus ont aussi saccagé trois distributeurs de billets des banques du centre commercial. Là aussi les écrans et claviers ont été détruits.

Une enquête est en cours, mais la police n'a pas précisé si elle avait des pistes ou pas pour le moment.