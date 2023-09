Châtellerault : vive émotion après le décès par arme blanche d'un jeune du quartier de la plaine d'Ozon

Dans les coursives des immeubles, au coin d'une table du bar-PMU du quartier... Les discussions tournent autour du drame qui s'est produit vendredi soir, 1er septembre, à Châtellerault. Mais on évoque les faits seulement à demi-mots : les habitants ont aussi peur pour leur sécurité et leur tranquillité.

Un jeune de 18 ans poignardé

Il était environ 22h. Abdulai Gassama, un jeune du quartier de 18 ans, semble pris dans une bagarre qui éclate devant les commerces de l'avenue Pierre Abelin. Il est alors frappé mortellement d'un coup de couteau et décèdera quelques instants plus tard.

"Je venais de fermer ma boutique et de rentrer chez moi", raconte un commerçant. "De mon balcon, j'ai entendu des cris et j'ai vu des gens se mettre à courir."

L'auteur des faits, quant à lui, est toujours en fuite. Une enquête pour meurtre a été ouverte par la police de Poitiers.

Une famille appréciée dans le quartier

La famille Gassama est une famille connue dans le quartier de la plaine d'Ozon de Châtellerault. Abdulai était impliqué dans le club de football et apprécié de tous : "Cela fait mal au coeur. Je le connais via le foot, même via le quartier. On le voyait tous les jours, là, traîner, même au foot. Le jeune au quartier, il a une bonne image, c'était un gars sérieux," déplore Ali, un habitant.

Et pour les habitants qui ne connaissaient pas Abdulai, cette histoire est aussi la preuve d'une insécurité grandissante dans le quartier : "J'ai moins envie de sortir, j'ai quand même deux voisines qui se sont faites agressées... Donc moi, en tant que femme seule, je n'ai pas envie de sortir. Je trouve que ça monte en puissance, et moi, je ne me sens plus très bien dans mon quartier," témoigne Brigitte.