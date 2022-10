Châtillon-sur-Colmont : un bâtiment agricole détruit par un incendie

Un incendie a ravagé un hangar agricole au lieu dit le Tertre à Châtillon-sur-Colmont . Le bâtiment de 100 mètres carrés contenait 55 tonnes de fourrage et 300 kilos d'engrais. Le feu a pris à 00 heure 15. 22 sapeurs pompiers ont été dépêchés sur place, en provenance des centres de secours de Châtillon, Gorron, Saint-Denis-de-Gastines, Ambrières, Mayenne et Saint-Berthevin. Ils sont restés six heures sur place pour éteindre le feu à l'aide de quatre lances.

ⓘ Publicité