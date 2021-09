Pau : deux hommes et une femme condamnés dans une affaire d'escroquerie

Deux hommes et une femme ont été condamnés ce lundi au tribunal de Pau pour des faits d'escroquerie. Ils étaient jugés pour plusieurs faits mais notamment pour avoir vendu des chiots et des chatons, en mentant sur les races et les certificats de vaccination des animaux. Lors du procès, seuls les deux hommes se sont présentés à la barre, dont l'ancien compagnon de la troisième prévenue, qui était absente. Cette affaire d'escroquerie s'étend entre 2011 et 2013 : des faux chèques, des fausses fiches de paie, du travail dissimulé, des vols, et de l'escroquerie lors de vente de chiots et chatons. La femme a été condamnée à 6 mois de prison ferme, son ancien compagnon à 3 mois de prison ferme et le dernier homme écope de 90 jours-amendes à 5€.

Elle fait flèche de tout bois

C'est comme si le personnage principal avait manqué ce lundi, dans cette affaire où l'escroquerie s'est logée dans chaque interstice. Son compagnon a eu l'air d'avoir vécu à côté d'une femme qu'il ne connaissait pas. Il a expliqué qu'il ne savait rien, ni du vol de chaton, ni des ventes de chiots et de chats avec de fausses races. Les animaux que la prévenue vendait ont eu des soucis de santé, et beaucoup sont morts très rapidement, à défaut de vaccin ou de sevrage.

À l'audience, le fameux adage "les absents ont toujours tort" semblait guider les témoignages. Il a beaucoup été question de cette femme que le tribunal n'a pu ni voir ni entendre. Il s'agissait d'une femme qui visiblement "présentait très bien et mettait en confiance". Le procureur, Sébastien Baraldi, a estimé qu'elle était une personne avec "une moralité particulière, sans foi ni loi" faisant référence au fait qu'elle semblait n'avoir aucun scrupule à dérober un tampon de vétérinaire pour faciliter ses escroqueries. "Elle fait flèche de tout bois, utilise tous les moyens dont elle dispose pour escroquer le plus de gens possible" a-t-il conclu.