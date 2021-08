Qui en veut aux chats de Saint-martin-de-Londres ?

À St Martin de Londres, tout le monde, ou presque, se pose la même question : qui en veut aux chats du village ? La semaine dernière, en pleine nuit, plusieurs chats ont été pris pour cible par une personne armée, semble-t-il, d'une carabine à plomb. Au moins deux chats ont été tués et un autre a été blessé.

"C'est de la méchanceté gratuite. Le chat, on est obligé de l'enfermer à la maison donc il est malheureux"

Au bar des Touristes, le patron s'interroge : "c'est quelqu'un qui doit s'amuser, j'en sais rien. Ou il a pété les plombs. C'est un peu bizarre... Surtout qu'il y a une chatte qui a été tuée qui avait 17 ans, elle faisait de mal à personne, elle était devant chez elle."

Ce qui est sûr, c'est que tout le monde se sent concerné par cette affaire, à l'image de cette jeune fille qui rentre des courses, panier à la main. "C'est dans le centre du village, il y a énormément de gens que je connais là-bas et ceux qui ont des chats, on a n'a pas envie qu'on nous tue nos animaux."

"Apparemment ce serait une personne qui ne supporterait pas la présence d'animaux. Ça le gêne, il tire de sa fenêtre avec une carabine à plomb et il vise tous les chats qui passent"- (Un habitant du village)

D'autant que ce sont des bêtes inoffensives s'indigne un jeune homme. "Dans le quartier ce sont des chats stérilisés, des chats de compagnie, ils sont casaniers. Je vois le mien, je le laisse sortir un quart d'heure, il rentre et il ne bouge plus de la nuit !"

Une autre jeune fille fume une cigarette en attendant quelqu'un. Évoquer avec elle ce qui s'est passé suffit à la mettre en colère. "Je trouve ça affreux, inconcevable, de maltraiter des animaux gratuitement. Je pense que c'est un fou, clairement, il faut être taré pour faire ce genre de trucs. J'espère qu'ils vont trouver qui c'est et qu'il sera puni à juste titre."

Eviter que ça dégénère

Quelques soupçons se portent sur un habitant du village. Les gendarmes sont sur l'affaire, ils ont commencé l'enquête de voisinage. Certains aimeraient bien que cette enquête aboutisse rapidement, ne serait-ce que pour être rassurés car "pour le moment, c'est des chats mais si c'est sur un enfant qui fait du bruit ? Et si c'est sur un passant ? C'est peut-être une carabine à plomb mais si c'est capable de tuer un chat, ça peut blesser un être humain".