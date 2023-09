Chauffeur de bus à Bayonne : la défense de Maxime Guyennon plaide l'atténuation de sa responsabilité

La parole est la défense. La défense des deux accusés en cet après-midi, du 21 septembre, devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau où se termine le procès criminel des agresseurs présumés du chauffeur de trambus bayonnais Philippe Monguillot le 5 juillet 2020 à l'arrêt "Balishon". Me Frédérique Dutin, avocat de Maxime Guyennon, a pris la parole en premier. L'avocat montois défend un jeune homme qui a porté des coups de pied à la victime et qui, comme son coaccusé, est poursuivi pour " coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Au moment des faits, Maxime Guyennon était en liberté conditionnelle depuis le 23 avril 2020, après une condamnation à cinq ans de prison pour tentative de vol avec violence prononcée le 31 août 2017 par le tribunal correctionnel de Nîmes.

Maxime Guyennon absent de la scène finale lors du drame

Déjà, cette semaine, Me Dutin a tenté d'atténuer la responsabilité de son client en demandant une requalification des faits qui sera examinée lors du délibéré. L'avocat demande que Maxime Guyennon soit jugé pour violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours. Ce changement, du crime au délit, réduirait significativement la peine encourue. L'avocat ne nie pas la participation à la scène de violence, mais en s'appuyant sur certains témoignages, rappelle que son client "a tenté de retenir Manai et c'est le seul à le faire". Il souligne aussi que son client ne participe pas à la dernière scène fatale lorsque Wyssem Manai porte le coup de poing qui va entraîner la chute de Philippe Monguillot puis sa mort. Contrairement à la thèse de l'avocat général Marc Mariée, "il n'y a pas une scène unique" et "Maxime Guyennon ne participe pas à la dernière scène".