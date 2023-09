Chauffeur de bus tué à Bayonne : 15 et 13 années de réclusion pour les agresseurs de Philippe Monguillot

L'intime conviction des jurés a tranché, après 4h30 de réflexion. Les deux agresseurs du chauffeur de Trambus bayonnais, Philippe Monguillot, ont été condamnés ce jeudi 21 septembre au cœur de la nuit après plusieurs heures de délibéré au palais de justice de Pau. Wyssem Manai est condamné à 15 de réclusion criminelle, alors que son complice Maxime Guyennon est sanctionné à hauteur de 13 ans. Ils ont dix jours pour faire appel.

Pendant cinq jours, les deux jeunes hommes âgés de 25 ans se sont expliqués pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Faits aggravés, car commis en réunions et alors qu'ils étaient en état de récidive.

Réquisitions identiques pour les deux accusés

L'avocat général Marc Mariée avait, un peu plus tôt dans la journée, requis une peine de 15 ans de réclusion pour les deux accusés qui, le 5 juillet 2020, avaient passé à tabac le chauffeur à l'arrêt "Balishon", peu après 19 heures. La confrontation, à l'arrière du véhicule, avait dégénéré lorsque Philippe Monguillot leur avait demandé de mettre leur masque anticovid obligatoire dans les transports publics, en période de pandémie virale.

"Une vie écrasée par une pierre tombale"

Dans la matinée, l'avocat de Véronique Monguillot et de ses trois filles, avait défendu les intérêts de la famille de la victime, partie civile dans le dossier. Me Alexandre Novion avait notamment insisté sur la violence caractérisée de l'agression et parlé d'une "vie écrasée par une pierre tombale".

Les deux avocats des accusés ont aussi pris la parole. Pour Wyssem Manai, qui a porté le coup de poing fatal provoquant l'hémorragie cérébrale de la victime, Me Thierry Sagardoytho a souligné l'importance du coup de tête porté par le chauffeur sur Wyssem Manai qui refusait de se conformer au règlement. Enfin, le défenseur de Maxime Guyennon a demandé une requalification des faits pour atténuer la sanction. Me Frédéric Dutin a aussi rappelé que son client n'a aucunement participé à la scène finale qui a entraîné la mort du chauffeur de bus.