Chauffeur de bus tué à Bayonne : 2 mois de prison pour des propos offensants à l'encontre de la victime

" Ça veut faire les cowboys Chronoplus et ça fini au paradis " : voilà ce qu'avait publié sur sa page Facebook une Bayonnaise de 33 ans, au lendemain de l'agression mortelle de Philippe Monguillot. La jeune femme comparaissait ce lundi 2 novembre devant le tribunal correctionnel de Bayonne, pour des propos douteux à l'encontre du chauffeur de bus, mort à la suite d'une violente agression commise par 4 individus début Juillet.

Un doigt d'honneur après la marche blanche

Anastasia, c'est le prénom de la prévenue, a été condamnée à deux mois de prison, 1 000 euros d’amende et 600 euros de dommages et intérêts, et 400 euros pour la société de transport Keolis. Lors de l'audience, elle a refusé de s'expliquer. Pas un mot sur le message posté sur son compte Facebook, 3 jours seulement après l'agression de Philippe Monguillot le 5 juillet. Un message haineux "plein de lâcheté et asocial " selon le procureur de Bayonne. Dans ce post, Anastasia écrit : "Ça veut faire les cowboys Chronoplus et ça fini au paradis. Et oui le BAB se remplit ..ce ne sera pas le premier mort". La prévenue ne fournit pas plus d'explications concernant l'altercation verbale qu'elle a eu avec l'un des collègues du chauffeur de bus décédé. Un collègue croisé juste après la marche blanche organisée en mémoire de Philippe Monguillot. Elle lui adresse doigt d'honneur et l'insulte en pleine rue.

La défense de la trentenaire demandé la relaxe, soulignant l'absence d'incitation à la violence dans les propos de la prévenue. Une jeune femme déjà condamnée a 6 reprises pour des faits d'outrages, dont le fils de 13 ans a été placé dans un foyer; "Elle ne pouvait plus s'en occuper après avoir été victime d'un viol " explique son avocat.

La peine de deux mois de prison à laquelle a été condamnée la prévenue peut être aménagée.