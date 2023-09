Chauffeur de bus tué à Bayonne : en état de récidive, les deux accusés risquent la prison à perpétuité

Des excuses, des remords, mais aussi la volonté de se défendre. Le procès dans l'affaire Monguillot s'est ouvert devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau ce vendredi 15 septembre, ce chauffeur de bus tué le 5 juillet 2020 à Bayonne. Philippe Monguillot, 58 ans, avait été roué de coups par deux passagers qui refusaient de porter leur masque sanitaire anti-Covid. Le premier jour de ce procès est consacré à la personnalité des deux accusés : Wyssem M. et Maxime G. L'épouse de la victime, Véronique Monguillot , était présente ainsi que leurs trois filles étaient présentes au tribunal mais visiblement très émue, elle a dû sortir à plusieurs reprises de la salle d'audience.

ⓘ Publicité

Véronique Monguillot a dû sortir à plusieurs reprises de la salle d'audience, elle qui est apparue très marquée par l'émotion. © Radio France - Paul Nicolaï

"Je ne suis pas un monstre", assure Wyssem M.

"Je suis une personne normale, je ne suis pas un monstre et cette histoire me hante", explique Wyssem, dès l'ouverture du procès. Même tonalité pour le co-accusé Maxime G. âgé de 25 ans lui aussi. Polo blanc et cheveux mi-longs, Maxime déclare "vouloir payer sa dette à la famille de la victime et laver la honte" faite à sa propre famille. Les deux jeunes hommes sont poursuivis pour coups et blessures volontaires aggravés ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. En état de récidive, ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité, a rappelé la présidente du tribunal, Dominique Coquizart, lors de l'ouverture des débats.

Lunettes à monture noire et chemise blanche, Wyssem M. a parlé d'une enfance "heureuse" à Nîmes après une naissance à Alès dans "une famille adorable" où il "n'a manqué de rien". Parents d'origine tunisienne avec deux sœurs et un frère, mais père absent jusqu'à ses 10 ans. Le papa vivait alors en Tunisie. L'accusé raconte qu'il a arrêté le lycée à l'âge de 17 ans et qu'il est tombé "dans un engrenage" dans son quartier. La drogue va entrer dans sa vie. C'est lui qui est soupçonné d'avoir porté le dernier coup-de-poing fatal au visage de Philippe Monguillot.

Maxime déjà condamné à cinq ans de prison en 2017

La drogue est aussi une compagne quotidienne de Maxime G. "Entre 10 et 15 joints de cannabis par jour", précise l'enquêtrice de personnalité mandatée par la justice pour dresser le tableau psychologique des accusés. Natif d'Arles, le jeune homme raconte qu'il est né au milieu d'une famille aimante, qui possède un restaurant à Capbreton dans les Landes, mais comme il était "petit et gros" qu'il a beaucoup souffert au collège, victime des railleries de ses camarades de classe. "La loi du plus fort", selon son avocat Me Frédéric Dutin. Après une seconde générale, il est orienté vers la filière professionnelle. En 2017, il est condamné à cinq ans de prison pour des faits de vol avec violence. Le drame de Bayonne interviendra moins de trois mois après sa libération conditionnelle.

Un troisième homme, âgé de 43 ans, est également jugé pour avoir fourni un logement aux deux autres, le soir succédant les faits. En l'occurrence, en les hébergeant dans son appartement, il leur a permis de se soustraire aux recherches des policiers. Une cavale de courte durée. Le procès doit durer cinq jours, le verdict est attendu la semaine prochaine.