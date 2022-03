Chauffeur de bus tué à Bayonne : l'enquête judiciaire sur la mort de Philippe Monguillot est close

L'enquête judiciaire est désormais bouclée dans l'affaire de la mort du chauffeur de bus Philippe Monguillot. Un peu plus d'un an et demi après les faits, la juge d'instruction en charge du dossier a clos ses investigations. Le dossier est depuis une semaine sur le bureau du procureur de la république de Bayonne pour "le règlement". Le ministère public a désormais un mois pour rendre ses réquisitions. Les avocats de la défense auront ensuite dix jours pour notifier leurs remarques. Enfin, l'épais dossier retournera une dernière fois chez le magistrat instructeur, qui aura trois mois, afin de clôturer définitivement la procédure. Un procès criminel devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau, pourrait se tenir avant la fin de l'année 2022.

Quatre hommes mis en examen

C'est le 5 juillet 2020 que le chauffeur de 59 ans, avait été tué à un arrêt de bus de Bayonne. Quatre hommes sont mis en cause dans cette affaire. Deux sont mis en examen pour « homicide volontaire », et sont incarcérés. Les deux autres sont poursuivis pour « non-assistance à personne en danger » et sont en liberté sous contrôle judiciaire. Deux questions centrales sont au cœur des derniers actes de procédure. Pour le principal mis en cause, la qualification de meurtre sera-t-elle maintenue ou changer en coups mortels ? Pour le second, les faits qui lui sont reprochés sont ils de même nature ? La mort de Philippe Monguillot avait eu un retentissement national, et avait profondément marqué l'opinion. Trois jours après le drame, une marche blanche avait réunie plus de 6000 personnes dans les rues de Bayonne.