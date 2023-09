Chauffeur de bus tué à Bayonne : "les morts nous regardent", plaide l'avocat de la famille Monguillot

Véronique Monguillot et son avocat Me Alexandre Novion

"Je suis convaincu que les morts nous regardent." Il est un peu plus de 9 heures du matin, ce jeudi 21 septembre lorsque Me Alexandre Novion prend la parole devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau, où sont jugés depuis cinq jours les deux agresseurs présumés du chauffeur bayonnais Philippe Monguillot, mort en juillet 2020 après avoir été roué de coups par deux passagers du Trambus qui refusaient de porter leurs masques anti Covid. L'avocat s'adresse aux jurés pour rappeler qui était la victime : "un homme simple" qui avait quitté l'école à 14 ans. C'est pour la mort de cet homme, que les deux accusés sont jugés pour "coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner", avec deux circonstances aggravantes. Des faits en récidive et en réunion.

"Le coup de poing effroyablement violent"

Toujours accompagnée de ses trois filles, Véronique Monguillot, jean bleu et haut blanc, est arrivée dès l'ouverture du palais de Justice. Les traits tirés qui trahissent les longues journées d'audience et les nuits que l'on devine difficiles, l'épouse de la victime n'a pas bougé de son banc. Une fois encore, elle a entendu les mots qui font mal, mais qui racontent le calvaire vécu par son défunt mari**, cette journée de dimanche 5 juillet débutée pourtant dans la sérénité par une tasse de café chaud en famille, sous un ciel bleu estival. Me Alexandre Novion insiste en citant les témoins du drame : "un coup de pied tellement fort que Maxime Guyennon a perdu l'équilibre". "Le coup de poing effroyablement violent" de Wyssem Manai. Mais aussi le bruit de la tête de Philippe Monguillot qui se fracasse sur le trottoir. "Un bruit qui fait penser à la coquille d'œuf sur le comptoir d'étain".

Mort dans l'exercice de son travail

"Ce n'est pas possible que ce soit juste une bagarre" poursuit l'avocat qui s'occupe des intérêts de la famille Monguillot depuis les premières heures du drame bayonnais. "Il est mort dans l'exercice ordinaire de son boulot" insiste Alexandre Novion qui tout au long de sa plaidoirie replacer la victime au centre des débats, afin que les jurés et la cour ne perdent pas de vue que même absent, Philippe Monguillot, est bien présent. Sorte de fantôme qui réclame justice aux vivants.

La partie civile s'emporte à l'adresse des accusés tétanisés dans leur box, et dont la défense qui consiste à nier les faits révulse Me Alexandre Novion : "Tout cela est pathétique, car cela se fait contre la victime, comme de mauvais comédiens à qui on souffle ce qu'ils doivent dire". Et de conclure en parlant de la famille Monguillot : "une vie écrasée par une pierre tombale."