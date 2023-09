Chauffeur de bus tué à Bayonne : les vidéos du drame diffusées lors du procès à Pau

Les images sont violentes. Elles laissent la salle d'audience du tribunal de Pau dans un profond malaise. Au second jour du procès des agresseurs présumés de Philippe Monguillot, devant la cour d'assises à Pau, l'une des pièces maîtresses a été diffusée. Le public et le jury populaire sont réunis depuis vendredi dernier pour juger les deux agresseurs présumés du chauffeur de bus bayonnais, mort cinq jours après les faits le 5 juillet 2020, des suites de ses graves blessures à la tête. Les images tirées des caméras de vidéo-surveillance racontent l'enchaînement des faits dramatiques qui ont conduit les deux hommes, Wyssem Manai et Maxime Guyennon, à s'expliquer des accusations de "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" devant la justice.

ⓘ Publicité

Reconstitution mort Philippe Monguillot chauffeur de trambus tué à Bayonne en juillet 2020 © Radio France - Mélanie Juvé

Première rencontre en début d'après midi

Une première vidéo montre une altercation que l'on devine verbale, en raison de l'absence de retranscription sonore, entre Philippe Monguillot et les deux jeunes gens de 25 ans. Il est environ 14 h. On y voit le chauffeur de bus se rendre, par l'extérieur, à l'arrière du véhicule et demander aux clients de valider leurs tickets. Ils étaient montés sans titre de transport. La scène se déroule sans violence physique et Philippe Monguillot accompagne Wyssem Manai vers une borne de distribution devant l'arrêt de bus Balishon. Il lui donne même des explications et de la marche à suivre. À l'intérieur du bus comme à l'extérieur, pas d'accrochage.

Nouvelle rencontre le soir vers 19 h. Elle est dramatique. À la même station en direction du centre-ville, les images montrent Philippe Monguillot quitter son poste de conduite et se rendre encore une fois à l'arrière du bus par l'extérieur. Quatre personnes posent un problème, car elles ne portent pas le masque anti Covid obligatoire dans les transports publics à cette époque de pandémie virale. La conversation que l'on devine animée va tourner au pugilat. C'est Philippe Monguillot qui porte le premier coup de tête à Wyssem Manai. Un coup violent dont la motivation reste un mystère.

La tête de Philippe Monguillot heurte lourdement le sol

Puis tout va s'enchaîner et se précipiter. Les images montrent une altercation entre le chauffeur et les deux jeunes hommes, au milieu de clients du bus déboussolés qui prennent la fuite où se regroupent autour des trois hommes. De façon très distincte, on y voit Wyssem Manai porter un violent coup de poing final au visage de Philippe Monguillot. Le chauffeur titube et s'effondre lourdement sur le trottoir. Il chute sur le dos et sa tête percute violemment le bitume. Pas de bruit, mais on image facilement le choc. Entre le coup de tête porté par Philippe Monguillot, qui n'a pas blessé Wyssem Manai, et le coup-de-poing fatal de ce dernier, les avocats des parties adverses y trouvent chacun des arguments en leur faveur.

Le troisième homme impliqué dans cette douloureuse affaire qui avait ému la France entière, a quitté la cour d'assises en fin de matinée en raison de son état de santé. Mohmed Akrafi, 43 ans, souffre de tremblements constants et doit prendre un lourd traitement médical. Poursuivi pour avoir logé les deux principaux accusés le soir du drame, leur permettant ainsi d'échapper temporairement à la police, sera jugé ultérieurement pour un délit connexe à cette affaire. Il a quitté libre les lieux.