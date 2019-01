Chauffeurs-livreurs braqués en Loire-Atlantique : cinq incarcérations

Ils auraient braqué deux chauffeurs-livreurs qui distribuaient des colis commandés sur internet. Les faits remontent à 2016 et 2017 à Thouaré-sur-Loire (44). Les colis auraient été revendus en la Loire-Atlantique, Vendée, Ile-et-Vilaine, Gironde et l'Ile-de-France. Cinq hommes sont incarcérés.

Parmi les faits reprochés aux cinq personnes incarcérées : le braquage de deux chauffeurs-livreurs à Thouaré-sur-Loire en novembre 2016 et mars 2017 (photo d'illustration).

Nantes, France

Ils auraient braqué deux chauffeurs-livreurs qui distribuaient des colis commandés sur internet. Les faits remontent à 2016 et 2017 à Thouaré-sur-Loire (44). Les colis auraient été revendus en Loire-Atlantique, Vendée, Ile-et-Vilaine, Gironde et l'Ile-de-France. Cinq hommes âgés de 25 à 40 ans sont incarcérés. La justice leur reproche également un vol avec violence à Saint-Sébastien-sur-Loire et un vol en réunion à Carquefou.

Véhicules remplis de colis

"Une véritable association de malfaiteurs" disent les gendarmes. Les faits s'étalent sur une période de 7 mois, de nov 2016 à avril 2017. Et ceux qui ont fait le plus de bruit, ce sont les braquages à main armée de chauffeurs-livreurs transportant des colis. Avec des véhicules plein à ras bord de commandes passées sur internet.

"Pochette surprise"

Les braqueurs armés, neutralisent le chauffeur et s'emparent de sa cargaison sans trop savoir ce qu'il y a dedans, une véritable" pochette surprise" commente une source proche de l'enquête. Les biens ainsi dérobés sont revendus un peu partout en France. L'enquête concerne pas moins d'une quarantaine de personnes réparties sur la Loire-Atlantique, la Vendée, l'Ile-et-Vilaine, la Gironde et l'Ile-de-France ainsi que plusieurs pays africains. L'un des hommes incarcérés a été interpellé en Loire-atlantique à son retour du Sénégal.

Entre 50 et 60 000 euros de préjudice

Au total 16 personnes ont été placées en garde à vue. Le préjudice est compris entre 50 et 60 000 euros. Les biens dérobés ne seront jamais remis à ceux qui les avaient commandaient. La plainte provient des deux société de transport employeurs des livreurs braqués