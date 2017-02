chauffeurs privés pour radars embarqués : l'expérimentation débute vendredi en Normandie

Elle circulera à partir de vendredi prochain en Normandie et ce sera la première en France ! La 1ère "voiture-radar" conduite, non pas par un policier ou un gendarme , mais par un...prestataire privé. L'expérimentation va durer plusieurs mois.

Imaginez un véhicule non seulement banalisé (ça existe déjà) mais conduit désormais par un prestataire privé transportant un radar mobile nouvelle génération. Des radars cachés sous la plaque d'immatriculation par exemple ou dans la carrosserie. Ils permettent de flasher, dans le flux de la circulation, les conducteurs en excès de vitesse. Par l'avant ou par l'arrière.

Lutter contre la hausse de la mortalité routière

Il existe actuellement en France 383 "voitures-radar" de ce type. Mais elles sont "sous utilisées" estime le ministère de l'intérieur. 1h13 en moyenne par jour. En faisant appel à des entreprises privées qui fourniront des chauffeurs, l'Etat veut augmenter le temps d'usage de ces véhicules . Il compte aussi "libérer du temps de travail pour les forces de l'ordre". Qui, en d'autres termes, ont mieux à faire que de rouler pour flasher les chauffards. Cette "privatisation" des radars embarqués est la cible de l'association "40 millions d'automobilistes" . Elle estime que "cela permettra surtout à l'Etat de rentrer dans ses caisses plus de 2 milliards d'euros par an (...) ". Le ministère y voit , lui, l'occasion de lutter encore plus efficacement contre la hausse de la mortalité routière. Rappelons que 3469 personnes sont mortes sur la route en France en 2016. Il s'agit de la troisième hausse consécutive en trois ans ! Une première depuis 1972.

Expérimentation en Normandie

La voiture qui circulera à partir de vendredi en Normandie [ sans plus de précisions pour l'instant ] le fera à titre expérimental indique le ministère de l'intérieur . Elle ne donnera lieu à aucune contravention pour le moment. Elle servira à "homologuer le système" qui devrait être progressivement généralisé, à partir de septembre prochain, aux autres régions de France .