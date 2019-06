Chaulnes : une quinquagénaire, disparue depuis près de 48 heures, retrouvée saine et sauve

Une habitante de Chaulnes (Somme), dont on était sans nouvelle depuis la nuit de dimanche à lundi, a été retrouvée vivante mardi après-midi après d'importantes recherches de gendarmerie. La quinquagénaire n'était pas blessée mais a été hospitalisée. On ne sait pas précisément ce qu'il s'est passé.

Les gendarmes ont envoyé un hélicoptère et une brigade cynophile à sa recherche.

Chaulnes, France

Elle était introuvable depuis près de 48 heures. Une femme de 54 ans, disparue à Chaulnes, dans l'est de la Somme, dans la nuit de dimanche à lundi, a été retrouvée saine et sauve mardi après-midi. Ses proches avaient signalé sa disparition tôt, lundi matin, et d'importants moyens avaient alors été déployés pour retrouver sa trace, notamment un hélicoptère de la gendarmerie.

C'est finalement une brigade cynophile qui l'a repérée en lisière d'un champ et d'une zone boisée, à plusieurs centaines de mètres de chez elle. Elle était sonnée, mais consciente et pas blessée. Elle a été hospitalisée au CHU d'Amiens-Picardie.

L'enquête se poursuit pour déterminer ce qui lui est arrivé précisément.