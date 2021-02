Chaunay, commune de la Vienne, se mobilise pour aider une famille après l'incendie de sa maison

Dans la Vienne, la solidarité s'organise pour venir en aide à une famille de Chaunay. Ce couple et ses trois enfants ont tout perdu dans l'incendie de leur maison ce mardi. Un appel aux dons a permis de recueillir des meubles et des vâtements. Une cagnotte en ligne est également ouverte.

Dans la Vienne, tout le village de Chaunay se mobilise pour venir en aide à une famille qui a tout perdu mardi dernier dans un incendie. C'était le 9 février. Ce couple et leurs trois enfants n'ont plus rien. Ils ont été rélogés par une élue de la commune, propriétaire de gîtes, mais ce n'est qu'une solution d'urgence. Il faudra trouver un toit durable pour ces habitants encore traumatisés par le feu.

En attendant, les élus et les habitants de la commune ont organisé une collecte pour récupérer vêtements, meubles, et toutes sortes d'objets utiles à une réinstallation. Un petit groupe de Chaunaisiens a même lancé une cagnotte sur internet pour venir en aise aux sinistrés via la page facebook "Tu sais que tu viens de Chaunay quand...". L'idée est de récolter des fonds pour cette famille dont le père restaurateur était déjà en grande difficulté à cause de la crise sanitaire.

Tout perdre du jour au lendemain

Tout s'est passé très vite. Ce mardi, fin de matinée, le maire de Chaunay Guy Sauvaître, en voiture, aperçoit de la fumée au loin dans le hameau de Bena. Lorsqu'il arrive sur place, il voit des flammes qui sortent d'une fenêtre. Et la famille qui s'est réfugiée dans une voiture.

"Le papa qui souffre d'asthme était couvert de suie. La maman pleurait. Le soir, dans le gîte d'urgence trouvé pour le relogement, quand les enfants ont senti l'odeur du feu de cheminée et du poêle, ils ont eu peur"

Le couple et ses trois enfants, des jumeaux de trois ans et un bébé de 18 mois, sont saufs, mais il sont choqués. Leur maison est détruite. Un nouveau coup dur pour cette famille déjà victime de la crise sanitaire. Le père de famille travaille pour le restaurant de la Chapelle-Bâton, fermé à cause des mesures gouvernementales.

Une chaîne de solidarité via les réseaux sociaux

Dans la commune, la solidarité s'organise très vite : "On a lancé un appel aux dons" explique le maire. Aujourd'hui, la salle du conseil est pleine de sacs et de cartons.

"On a recolté 400 kilos de vêtements et d'objets de première nécessité mais aussi des sièges auto, des jouets. C'est important pour les petits", raconte le premier adjoint Jean-Luc Terranova.

Des habitants du secteur ont également proposé de donner des meubles. Parallèlelement, sur les réseaux sociaux, le groupe "Tu sais que tu viens de Chaunay quand..." lance une cagnotte en ligne sur leetchi. Il a déjà récolté une centaine d'euros. Mais il en faudrait plus pour aider cette famille sinistrée à rebondir. Une famille qui a rencontré dès ce jeudi une sophrologue pour tenter d'évacuer le traumatisme subi. Elle pourra compter sur le soutien des Chaunaisiens pour se relever.