Chaunu : "Je suis parfois choqué par les dessins de Charlie, ce n'est pas pour ça que je sors une Kalachnikov"

La France va se replonger dans l'horreur des attentats de janvier 2015 : trois jours au cours desquels les frères Kouachy ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo et Amedy Coulibaly a tué une policière municipale à Montrouge et quatre personnes dans l'hyper Cacher.

49 jours de débats lors de ce procès à Paris qui s'annonce très lourd pour les 200 parties civiles. Les chiffres donnent le vertige : 94 avocats, 90 médias accrédités, 114 témoins cités à l'audience, 14 accusés, dont 11 seulement seront dans le box. En ouverture de ce procès, le dessinateur de presse Emmanuel Chaunu nous a confié sur France Bleu Normandie ses impressions. Extraits de cette interview.

France Bleu Normandie : Cinq ans après, Charlie Hebdo republie les caricatures en Une avec ce titre "Tout ça pour ça". Provocation inutile ou défense de la liberté d'expression ?

Emmanuel Chaunu : "C'est d'abord de l'information. Cela s'est passé il y a cinq ans mais j'ai l'impression que cela fait 30 ou 40 ans. J'ai même l'impression que parfois cela ne s'est pas passé. (...) Je me dis ce n'est pas possible qu'on ait tué des gens pour des dessins. Et pourtant si. Parfois Charlie provoque mais là il informe car notre monde perd la mémoire. Et surtout cette année 2015, nous l'avons ouverte avec ces attentats et nous l'avons fini avec le Bataclan.

France Bleu Normandie : Mais peut-on rire de tout pour reprendre la fameuse formule ?

Emmanuel Chaunu : "Non, on ne peut pas rire de tout, on ne peut pas rire avec l'Islam radical. Il y a beaucoup de dessins sur les catholiques (...) Les premières victime de cette Islam radical ce sont les musulmans eux-mêmes. Personnellement, je ne dessinerais par le prophète. Il y a un courant dans l'Islam qui est totalitaire et il faut que les musulmans chassent ces gens-là ou en tout cas qu'ils rééduquent leurs jeunes à dire ce n'est pas ça le Coran. Je suis persuadé que ceux qui ont commis les attentats sont coupés d'une culture issue d'un Islam modéré."

A propos du journal, le dessinateur précise : "C'est précieux Charlie car c'est un journal satirique. On ne s'informe pas avec un journal satirique, par contre il faut protéger ce bijou parce que ça fait parti de la tradition française. Je suis parfois choqué par les dessins de Charlie, mais ce n'est pas pour ça que je vais sortir une Kalachnikov et massacrer toute une rédaction."

Chaunu qui à propos du procès qui s'ouvre "espère juste qu'on ne perdra pas la mémoire car nous avons vécu un moment historique et malheureusement il y en aura d'autres" dans une société de plus en plus violente. Un procès où sont jugés 14 des complices présumés des frères Kouachi et d’Amedy Coulibaly, dont trois sont toujours en fuite.