Les intempéries ont provoqué plusieurs accidents de la route ce dimanche soir sur la nationale 57 entre Nancy et Epinal.

Chaussée glissante : une femme enceinte et des enfants blessés dans un accident sur la nationale 57

Les pompiers et les gendarmes sont intervenus pour plusieurs sorties de route en fin de journée

Une série d'accidents a eu lieu sur la nationale 57 hier soir. Les intempéries ont rendu la chaussée glissante dans le secteur de Ceintrey dans le sens Nancy-Epinal. Les pompiers de Meurthe-et-Moselle sont intervenus sur trois accidents aux environs de 19h. Des glissades qui ont fait plusieurs blessés légers dont une femme enceinte de 28 ans et trois enfants, de quatre mois, trois et six ans. Tous ont été pris en charge par le CHRU de Nancy-Brabois.