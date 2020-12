Chaux : elle remercie le chien qui a retrouvé son fils, porté disparu

Heureux dénouement à Chaux. L'homme de 50 ans qui était porté disparu sur cette commune du Territoire de Belfort, a pu être retrouvé, sauf mais en hypothermie, mercredi après-midi. C'est Viper, un chien Saint-Hubert de la gendarmerie, qui a permis de retrouver sa trace. Il a été chaleureusement remercié par la maman du disparu.

"La maman de la victime a souhaité rencontrer le chien et remercier son maître 💕", écrit le Groupement de Gendarmerie Départementale du Territoire de Belfort sur sa page Facebook. "Bravo et merci à eux deux, ainsi qu'à tous les militaires mobilisés sur la recherche - PSIG, pilote de drone et d'hélicoptère, gendarmes de la Communauté de Brigades de Giromagny".

Retrouvé dans un bois

Le quinquagénaire avait disparu une bonne journée partie de la journée jeudi. Il était sorti de chez lui en tenue légère vers 9h le matin, et n'avait été retrouvé qu'en début d'après-midi en hypothermie, dans un bois près d'une cabane de chasse. Ce sont ses parents qui avaient donné l'alerte.

Une vingtaine de gendarmes terrifortains munis d'un drône, deux maîtres chiens venus de Metz et un hélicoptère de Dijon ont été mobilisés. Le quinquagénaire, qui vit chez ses parents, souffre de problèmes de santé. Il a été placé en observation à l'hôpital de Trévenans.