Chavanay, France

L'homme de 79 ans fait du jardinage et décide de brûler des déchets verts ce lundi matin. Mais vers 10h et demi, il n'arrive plus à maitriser les flammes : 300 m2 de végétation sont en feu. Le septuagénaire essaye d'éteindre l'incendie avant l'arrivée des pompiers mais il tombe dans le foyer. Ce sont deux jeunes qui le sorte de la fournaise et lui sauve la vie. Il est gravement blessé au niveau des jambes et a été transporté par hélicoptère au service des grands brûlés de l’hôpital Édouard Herriot de Lyon. L'un des sauveurs, âgé de 18 ans, est, lui, conduit à l’hôpital de Vienne par sécurité. Il avait inhalé beaucoup de fumée.