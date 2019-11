Chavirage mortel d'Agon-Coutainville : le parquet ouvre une information judiciaire contre X

Le 12 août dernier, alors que la mer était formée au large d'Agon-Coutainville, un bateau promenade avec à son bord trois adultes et trois enfants tombait soudain en panne de moteur. L'embarcation devenue incontrôlable était alors ballottée par les vagues avant de chavirer. Les trois enfants à l'abri dans la cabine s'étaient retrouvés bloqués sous l'eau, et malgré l'intervention désespérée de membres de l'école de voile voisine, et des sauveteurs en mer rapidement prévenus, les trois jeunes victimes n'avaient pu être ranimées une fois ramenées sur la plage. Le drame avait entraîné une vive émotion au coeur de l'été dans la cité balnéaire et de nombreuses questions se posaient alors sur les causes de la tragédie.

Encore des points à éclaircir

Presque trois mois plus tard, le parquet de Coutances indique ce mercredi qu'une information judiciaire contre X a été ouverte, sur les chefs "d'homicides involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement". Cette information menée par un juge d'instruction devra préciser les causes et les circonstances du naufrage en s'intéressant notamment à l'état du navire, à la réglementation applicable, aux conditions météorologiques et à l'expérience du pilote.

La responsabilité du père en question

Pour la justice, le but est d'éclaircir encore un certain nombre de points, notamment la responsabilité du propriétaire du bateau, le père de deux des jeunes victimes. Ce dernier venait de passer le permis bateau et n'avait pas d'expérience, encore moins dans des conditions météorologiques compliquées. Le parquet rappelle que dans le cadre de l'enquête clôturée le 24 septembre, de nombreuses auditions ont eu lieu, ainsi qu'un examen technique du navire par un expert.