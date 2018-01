Chécy, France

A l'époque les photos de l'adolescent, le visage couvert de points de suture, sur sa page facebook, avaient ému beaucoup de loirétains, et même au-delà. Le coureur cycliste Pierre Rolland lui avait même apporté son soutien, expliquant que cet accident, c'est ce que redoutent tous les cyclistes qui passent des heures sur les routes. Lui-même racontait avoir échappé de peu quelques semaines plus tôt, à un grave accident. "Ce qui lui arrive à lui ça peut arriver à tout le monde" disait Pierre Rolland. Et ce qui est en jeu c'est la question du partage de la route, pas toujours bien comprise.

L'adolescent avait violemment percuté l'arrière de la voiture

Le 8 février 2017 Killian Foucher, 15 ans, rentrait chez lui après un entraînement, avec deux autres adolescents. Rue des Plantes à Chécy une voiture s'était rabattue un peu brusquement devant le groupe de cyclistes. Les trois sportifs avaient fait entendre leur mécontentement, l'avaient suivie, et quelques minutes après l'automobiliste avait freiné brutalement. Killian s'était encastré dans la lunette arrière.

Condamné pour violence avec usage d'une arme

Après l'accident les auditions de l'automobiliste et des adolescents avaient pris du temps, les versions sur la responsabilité de chacun étaient très différentes. Finalement l'automobiliste, un homme de 39 ans, avait été convoqué en novembre dernier devant le tribunal correctionnel d'Orléans pour "violence avec usage d'une arme". Il est reconnu coupable et condamné à cinq mois de prison avec sursis. Pour la justice il ne s'agissait pas d'un simple accident.

Il a économisé pour se racheter un vélo

Killian, lui, a repris le vélo, c'est sa passion. "Il a économisé pour se racheter un vélo" raconte sa mère. "Mais on le sent quand même moins motivé qu'avant". Et physiquement son état de santé n'est pas stabilisé, l'adolescent doit encore subir plusieurs greffes au visage.