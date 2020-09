Chef de famille à seulement 21 ans : une manchoise appelle au secours après la mort de sa maman

La vie de Morgane et de ses deux soeurs a basculé en décembre 2019. Leur mère, une cherbourgeoise de 40 ans est percutée par une voiture à Porbail-sur-Mer. Après 3 semaines de coma au CHU de Caen, la maman décède à l'hôpital : "on est resté à son chevet tous les jours. On devait se débrouiller pour manger, on dormait à l'hôtel..." explique Morgane. La jeune femme de 21 ans assume tout. Puis au décès de sa mère en janvier, elle réalise que ce rôle va alors prendre une autre dimension. "C'est très difficile de passer de grande soeur à maman d'un seul coup ça fait un choc quand même."

"Je veille sur mes soeurs et après je m'occupe de moi."

C'est donc Morgane l'aînée qui se retrouve propulsée au rang de chef de famille. Ses deux soeurs de 17 et 19 ans sont hébergées par leur grand-père qui les aide au quotidien mais cela ne suffit pas à effacer les dettes qui s'accumulent. Près de 10 000 euros. Des factures, des impayés et un dossier de surendettement qui finissent par alerter ses amis. Ils lui soumettent alors l'idée de créer une cagnotte solidaire sur internet "au début je ne voulais pas demander de l'aide et attirer la pitié mais devant l'urgence ..." rajoute Morgane. La jeune fille a trouvé un travail et utilise sa paie "pour boucher les découverts". Celle qui a grandit très vite, trop vite doit aujourd'hui penser à ses soeurs plus jeunes : "il faut que je les guide, parfois que je leur fasse la morale, les aider, les encourager à s'endurcir dans la vie. C'est quelque chose de tragique qui nous est arrivé mais malheureusement la vie continue sans maman et sans repère mais il faut continuer d'avancer". Dans un sanglot la jeune fille ajoute _"je veille sur mes soeurs et après si j'ai le temps je m'occupe de moi."Une procédure a été lancée contre l'automobiliste qui a renversé leur mère. La Cagnotte pour Morgane c'est une chance de "s'en sortir, de voir le bout...". _

Cagnotte "pour maman" sur le potsolidaire.fr