Chelles, Seine-et-Marne, France

Une famille a été expulsée et la maison et les bâtiments qu'elle avait construits en toute illégalité ont été démolis ce jeudi matin à Chelles (Seine-et-Marne) dans le quartier des Coudreaux, indique la préfecture de Seine-et-Marne dans un communiqué.

L'aboutissement d'une procédure judiciaire lancée il y a 6 ans

Depuis plusieurs années, cette famille cherche à se sédentariser et à s'installer en montant des bâtiments sur des terrains non constructibles. Elle agissait sans permis de construire et sans tenir compte du plan local d'urbanisme, précise la préfecture.

#Chelles Opération d'expulsion toujours en cours. Merci de respecter les consignes des forces de sécurité et de secours. Évitez la zone ➡️https://t.co/AyruhVOmg8pic.twitter.com/E0QbnJsK7v — Préfet de Seine-et-Marne (@Prefet77) September 13, 2018

Saisi par la mairie de Chelles en 2010, le tribunal de Grande Instance de Meaux avait condamné les occupants et il avait prononcé leur expulsion. Une intervention policière avait été engagée en octobre 2017. A l'époque, durant les opérations, la police et les intervenants avaient dû faire face à l'hostilité et à la violence d'un groupe de personnes opposées à cette expulsion. Il y avait eu des menaces et "des armes avaient été découvertes", précise la préfecture.

Une expulsion sous forte surveillance policière

Pour limiter des débordements et contenir des comportements agressifs, ce jeudi matin, un important dispositif policier a été déployé. La famille a pu être expulsée et les bâtiments ont été détruits.

Dans un communiqué la Ville de Chelles a salué "le travail mené à ses côtés par la Justice et les services de l'Etat".