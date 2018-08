Chemillé-sur-Indrois, France

La baignade est interdite au lac de Chemillé-sur-Indrois jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'on peut lire sur le site de la base de Loisirs. Le lac est touché par la présence massive de cyanobactéries, ces algues bleues qui peuvent être toxiques. Conséquence, la communauté de communes Loches Sud Touraine a décidé lundi d’y interdire la baignade, vu le taux actuel de ces cyanobactéries, qui peuvent provoquer des troubles chez l'homme. Celles ci prolifèrent notamment en raison de la chaleur. La communauté de communes recommande aussi de ne pas laisser les chiens s'y baigner et de ne pas consommer non plus les poissons de ce lac jusqu'à nouvel ordre.