Chemin bas d'Avignon : comment les jeunes basculent-ils dans la violence ?

Des policiers et des militaires sont passés une grande partie de la journée, ce lundi, dans le quartier nîmois du "Chemin Bas d'Avignon". La veille, une fusillade a laissé un homme entre la vie et la mort. Un suspect a rapidement été arrêté. La fusillade a éclaté en, pleine journée, peu avant midi, comme en témoigne une vidéo tournée par des habitants et postée sur les réseaux sociaux. Il y a de nouveau cette question que se posent les habitants : à quel moment un résident du quartier peut-il "basculer" et tomber dans cette violence ? Manque d'infrastructure ? Abandon scolaire ?

France Bleu Gard-Lozère a posé la question aux petits du quartier. Parmi eux, Maelyne, 17 ans,. Elle vit avec cette crainte tous les jours pour ses proches," Mon frère était dans ce collège. Parfois, il avait des amis plus grands, et quand le soir on ne le voyait pas rentrer, on se demandait toujours ce qu'il faisait, s'il avait eu des problèmes. Et ça fait toujours peur. On se disait : peut-être, ça y est, il est tombé de l'autre côté"

"On voit des jeunes avec des pistolets dans les mains. Et ça fait peur. Déjà, où ont-ils trouvé ces armes ? Ce sont des jeunes qui ne réfléchissent pas. Je pense à mon frère : il pourrait suivre le mouvement, et ne pas revenir en arrière" Maelyne, 17 ans, au micro FB Gard Lozère

Hassan Ramzi est éducateur et président du comité de quartier du Chemin Bas d'Avignon à Nîmes. Il est très pessimiste sur l'éradication de la violence dans le quartier. Il n'y a qu'une seule solution, selon lui, c'est la prévention.

