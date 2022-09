Cheminot tué lors d'un chantier à Toury : le procureur demande la relaxe pour la SNCF

10 ans. Il aura fallu attendre 10 ans pour que la justice se penche enfin sur ce terrible accident du travail survenu à Toury (Eure-et-Loir), dans la nuit du 8 mars 2012, sur la ligne Paris-Orléans : Anthony Ledon, un cheminot de 22 ans, était happé par le train Paris-Toulouse alors qu'il travaillait sur un chantier de renouvellement de voies et de ballasts.

"Des chantiers ferroviaires de ce type, il y en a des centaines par an en France", a indiqué à la barre du tribunal correctionnel de Chartres Pierre Daburon, représentant de la SNCF - seule l'entreprise est poursuivie pour homicide involontaire. Une audience qui est en soi déjà une victoire pour la famille d'Anthony Ledon, car dans un premier temps un non-lieu avait été prononcé dans ce dossier.

Des anomalies, voire des manquements

Un chantier banal, donc, que celui de Toury ? Pas tout à fait. Les rapports, les témoignages évoquent tous des anomalies, des questionnements voire des manquements : "un chantier bruyant et mal éclairé", initialement prévu de jour pendant 4 semaines mais qui s'est déroulé de nuit pendant 2 semaines, et pour lequel la SNCF a rédigé le PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé) le 15 mars 2012 - une semaine après le drame... "Les risques n'ont pas été correctement évalués, la réglementation n'a pas été respectée", tance Me Vincent Brengarth, l'avocat de la famille de la victime.

Une cinquantaine de personnes ont manifesté devant le tribunal de Chartres à l'appel des syndicats de la SNCF © Radio France - François Guéroult

Les syndicats pointent aussi la situation particulière d'Anthony Ledon : il n'avait que 4 mois et demi d'ancienneté à la SNCF ; sur les 374 heures de formation que prévoyait son apprentissage, il n'en avait alors effectué que 109. Et au moment du drame, il avait enchaîné 4 nuits avec à chaque fois 2 heures supplémentaires de travail. Dans un contexte de sous-effectif, dénoncent les syndicats. Sud-Rail s'est d'ailleurs porté partie civile dans ce dossier.

Un rapport de cause à effet ?

Mais y a-t-il un lien de cause à effet entre tous ces constats et le drame en lui-même ? C'est la question qui est au cœur de ce procès. Question d'autant plus complexe qu'au moment de l'accident, le jeune cheminot s'était légèrement déplacé du périmètre de chantier pour remplacer un câble défectueux - son supérieur hiérarchique aurait dû informer au préalable l'agent de sécurité du chantier, ce qu'il n'a pas fait.

"Ce drame a été un vrai choc pour l'entreprise et aussi pour moi à titre personnel", a indiqué Pierre Daburon (qui était alors cadre de la SNCF à St-Pierre-des-Corps). Depuis, on a fait évoluer les règles de sécurité pour qu'elles soient plus lisibles. Car évidemment, chaque accident mortel au travail est inacceptable." Mais "cela ne suffit pas à établir une faute au sens pénal" dans l'accident de Toury, a complété Me Julien Dreyfus, l'avocat de la SNCF.

Le procureur demande la relaxe

"Au-delà de l'émotion bien légitime, il faut effectivement revenir au droit", a insisté le procureur Titouan Felut. De tout évidence, la SNCF a commis des négligences et des manquements, mais est-ce que ces négligences et ces manquements ont provoqué la mort d'Anthony Ledon ? Je n'en ai pas la certitude." Et de requérir la relaxe, "car je n'ai pas d'autre choix juridique : on ne saurait confondre responsabilité morale et responsabilité pénale."

Le tribunal correctionnel de Chartres a mis son jugement en délibéré, la décision sera rendue le 3 novembre. Plus de 10 ans, donc, après les faits : "10 ans que je vis en apnée", a confié Béatrice Chiappini, la maman d'Anthony, forcément déçue par le réquisitoire.