Chenôve : "Attaquer un poste de police municipale, c'est un attentat !"

Emotion et colère à Chenôve après l'incendie du poste de police municipale. Le préfet est venu soutenir les élus locaux, et les habitants sont partagés entre la lassitude et le dégoût.

"C'est un acte injustifiable et d'une grande lâcheté !" Thierry Falconnet, le maire PS de Chenôve est aussi ému qu'en colère. Ce samedi 12 mars à la mi-journée, il réunit l'ensemble de son conseil municipal devant le poste de police municipale en partie incendié au cours de la nuit. Peu avant 4h du matin, une voiture a été brulée juste devant la porte vitrée du bureau d'accueil de ce poste de police, et les flammes ont endommagé toute la façade du bâtiment. Ce poste de police municipale jouxte le bâtiment de la mairie et fait face a la place centrale de la commune, à deux pas du terminus du Tram. Tout cela s'est joué donc en plein centre-ville.

"Quand on s'attaque à un institution républicaine, c'est un attentat ! " clame le maire. "Tout cela, on le sait est le fait d'une infime minorité, des personnes qui se mettent en marge et refusent les lois de la République. C'est aussi le signe que nous sommes au travail et que nous dérangeons. Nous allons continuer !"

Le bâtiment visé est en plein centre-ville © Radio France - Olivier Estran

Fabien Sudry, le préfet de Côte-d'Or est venu soutenir les élus locaux, et il rappelle que l'Etat a dépêché sur le terrain 40 policiers supplémentaires depuis 3 jours. Un renfort qui reste en place jusqu'à nouvel ordre. "On prend cet incendie comme des représailles" explique le préfet. "En début de semaine, des policiers sont intervenus pour faire cesser un rodéo. Un homme a scooter a alors délibérément foncé sur un CRS. Cet agent est gravement blessé et s'en sort avec 45 jours d'arrêt de travail. L'auteur des faits est en détention provisoire et sera jugé le 8 avril prochain."

Le prefet Fabien Sudry (a droite) face au maire Thierry Falconnet © Radio France - Olivier Estran

"On ne veut pas revivre ce que l'on a vécu en 2019 " précise Thierry Falconet. "On avait alors eu des incendies et des dégradations qui avaient duré 6 mois. Le centre de loisir avait été incendié, et les auteurs n'ont pas été identifiés" Cette fois-ci, le drame s'est déroulé sous le regard des caméras de vidéo-surveillance , ce qui pourrait faciliter le travail des enquêteurs.

Le hall d'accueil fortement endommagé est inutilisable © Radio France - Olivier Estran

On a envie de partir" -Joëlle, une habitante

Sur la place, quelques habitants jettent un œil a l'attroupement et a la façade noircie du bâtiment "On est pas surpris, c'est de pire en pire" souffle Véronique. "J'ai appelé les pompiers quand j'ai entendu les explosions de l'incendie" explique Fabrice un voisin "Vraiment y'en a marre, et depuis que la métropole s'occupe de nous, rien ne va. Ca fait plusieurs jours qu'il n'y avait pas d'éclairage public à l'endroit ou ça s'est passé" affirme-t-il. "Moi Chenôve, je n'ai plus envie d'y rester" assure sa compagne, "même si on a acheté un appartement en 2007. Ceux qui sont en train de se construire à côté, je me demande bien qui va y habiter."

La fumée a envahi les bureaux, tout est à nettoyer © Radio France - Olivier Estran

"On a honte" résume Djilalli. "Moi j'habite ici depuis 50 ans et l'ambiance n'est plus la même. Les renforts de police ne résoudront pas tout. Il faut beaucoup de fermeté face à ceux qui commettent de telles choses. Une vraie réponse de la justice, et ne pas les retrouver dans la rue quelques jours plus tard."

Une dizaine de policiers municipaux travaillent dans le local qui a été visé. L'accueil du public n'est plus possible, mais les agents devraient rester en poste au même endroit après un nettoyage de leurs locaux. Leur travail en tout cas n'est pas interrompu et les policiers restent joignables aux numéros habituels.