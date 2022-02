Chenôve: deux hommes interpellés avec plusieurs grammes de drogue sur eux

La police a interpellé deux hommes ce dimanche 13 février à Chenôve. Ils avaient dans leurs sacs plusieurs grammes de cannabis, héroïne et cannabis. Ils ont été placés en garde à vue.

Une première interpellation dans l'après-midi

Le premier jeune homme de dix-sept ans a été interpellé en milieu d'après-midi, à Chenôve. Il a pris la fuite à la vue de la patrouille de police, puis s'est débarrassé d'un sac. Dedans, il y avait 24 grammes de résine et 9 gramme d'herbe de cannabis, 56 grammes d'héroïne et 2 grammes de cocaïne. Finalement arrêté, il a été placé en garde à vue. Il sera jugé mardi 15 février en région parisienne, d'où il est originaire.

En soirée, une deuxième fuite face aux forces de l'ordre

Même scénario ou presque pour le second homme de vingt-deux ans cette fois. Sur le coup de 18h30, il s'est enfuit sur le mail de Chenôve. Lui aussi rattrapé par les policiers, il a dû montrer le contenu de son sac. Résultat: 39,6 grammes de résine et 5,8 grammes d'herbe de cannabis, 9,4 grammes d'héroïne et 10 grammes de cocaïne. En plus de la drogue, 450 euros en liquide ont été trouvés. Il a été relâché après un garde à vue, et sera jugé ultérieurement sur ordonnance pénale.