Chenôve : le centre de loisirs du Plateau incendié

Le centre de loisirs du Plateau, sur les hauteurs de Chenôve, dans la métropole dijonnaise, a été incendié dans la nuit de vendredi à samedi 14 mars 2020. Plusieurs vitres ont été brisées. Pour l'instant, on ne connaît pas encore précisément les circonstances de cet incendie. Selon les premières constatations, du liquide inflammable a été déversé puis enflammé à l'intérieur. Les dégâts sont importants, avec deux salles au moins complètement calcinées. La charpente du toit est aussi touchée, a pu constater France Bleu Bourgogne en se rendant sur les lieux.

Un voisin raconte

"Il n'était pas tout à fait 22h30, vendredi soir, raconte Cédric, un voisin qui habite juste en face. J'ai entendu l'alarme du centre qui sonnait, j'ai regardé et j'ai vu de la fumée. Des grosses flammes sortaient du toit. On habite au milieu d'une forêt, on a vite appelé les pompiers pour que ça ne s'étende pas au Plateau de Chenôve". "C'est triste, c'est impressionnant", abonde une animatrice du centre, venue samedi matin, et qui préfère rester anonyme.

Tout est brûlé, dont une partie du toit, et les salles de jeux des enfants - Cédric, un voisin

Le centre de loisirs du Plateau à Chenôve après l'incendie © Radio France - Adrien Beria

Sans qu'aucun lien ne puisse pour l'instant être établi entre les deux éventements, la même nuit des voitures ont également été incendiées à Chenôve. La ville avait déjà connu des violences urbaines et des dégradations en 2019.