L'entrée de la mairie de Chenôve près de Dijon détruite par des tirs de mortier, le Centre Communal d'Action Sociale dévasté par un incendie criminel. Ce n'est pas une première dans cette commune engagée dans la lutte contre les trafics de drogue et où les violences se multiplient depuis 2019.

Chenôve : le maire parle d'un "attentat" pour évoquer les destructions commises sur le CCAS et la mairie

De très graves incidents ont eus lieu dans la nuit de mercredi à jeudi à Chenôve. L'Hôtel de Ville a subit des tirs de mortier... à l'arrière du bâtiment le Centre Communal d'Action Sociale lui a été complétement détruit par un incendie.

La mairie de Chenôve et le CCAS victimes de tirs de mortier durant la nuit de mercredi à jeudi © Radio France - Stéphanie Perenon

Ce "maillon essentiel de la solidarité qui accueille au quotidien les personnes les plus défavorisées ne pourra plus fonctionner normalement" pour une durée indéterminée explique Thierry Falconnet, maire PS de la ville. Une enquête de flagrance est ouverte par le parquet de Dijon et confiée à la police nationale.

La mairie de Chenôve et le CCAS victimes de tirs de mortier durant la nuit de mercredi à jeudi © Radio France - Stéphanie Perenon

La mairie de Chenôve et le CCAS victimes de tirs de mortier durant la nuit de mercredi à jeudi © Radio France - Stéphanie Perenon

La mairie de Chenôve et le CCAS victimes de tirs de mortier durant la nuit de mercredi à jeudi © Radio France - Stéphanie Perenon

Dans un communiqué la mairie de Chenôve dénonce "un attentat" qui fait suite à l’incendie du poste de Police municipale en mars dernier, à la dégradation du Skate-park en 2019 ou encore à l’incendie du centre de loisirs en 2020. Thierry Falconnet qui en appelle au Président de la République. Il veut plus de moyens humains et légaux pour mettre hors d’état de nuire "une minorité en rupture avec les principes élémentaires de la République" dit-il.

Le maire de Chenôve, des élus, et le préfet de Bourgogne-Franche-Comté, Fabien Sudry ont affiché leur détermination à combattre les trafics de drogue et des violences qui "ne resteront pas impunies" © Radio France - Stéphanie Perenon

La police nationale a ouvert une enquête de flagrance sous la direction du parquet de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Le préfet de Bourgogne-Franche-Comté, Fabien Sudry, est venu se rendre compte par lui-même de l'étendue des dégâts, tout sera fait pour retrouver les fautifs a t-il commenté © Radio France - Stéphanie Perenon

A Chenôve, le maire et le préfet de Côte-d'Or ont tenus ce jeudi après-midi une conférence de presse commune devant l'hôtel de ville. Le préfet promet que les actes commis durant la nuit de mercredi à jeudi ne resteront pas impunis. Il annonce l'arrivée de 70 policiers supplémentaires dans l'agglomération dijonnaise. Agglomération où cette nuit de mercredi à jeudi a été très chaude de Talant, à Longvic en passant par Dijon, pas moins de 17 voitures ont brûlées.

Par ailleurs deux rames de tram, dont au moins une circulait en direction de Chenôve ont été caillassées. Le trafic sur la ligne T2 a même été totalement interrompu vers 23h30. Une conductrice a été choquée selon le préfet qui salue l'engagement des 12 équipages de police mobilisés. Selon le maire de Chenôve ces violences auraient pour origine des trafics de drogue contre lesquels l'Etat et la ville de Chenôve se battent depuis des mois.

Au micro de France Bleu Bourgogne, le maire de Chenôve exprime son sentiment de "désolation". "Nous avons été mobilisés toute la nuit dès 2 heures du matin avec mon adjointe à la tranquillité publique, avec les forces de l'ordre, les pompiers. Nous avons franchit cette fois-ci un palier supplémentaire avec une attaque délibérée, ciblée, contre l'hôtel de ville et le CCAS, deux services essentiels pour la population".