Chenôve : un immeuble proche d'un point de deal cible de 14 tirs

Ce samedi matin, l'immeuble situé 26 boulevard de Lattre de Tassigny à Chenôve a été visé par 14 tirs. Aucun blessé n'est à déplorer. Le maire souhaite attendre les conclusions de l'enquête pour réagir. Ce fait-divers intervient une dizaine de jours après l'incendie du CCAS et de l'hôtel de ville.

Aucun blessé n'est à déplorer, mais ces quatre habitants du 26 boulevard de Lattre de Tassigny venus constater les dégâts restent sous le choc. Ce sont quatorze impacts de balle sur les vitres et l'armature de la porte d'entrée de l'immeuble qu'a relevé la police scientifique ce samedi matin.

Un habitant : "c'était une arme automatique"

Les tirs ont réveillé la plupart de ces habitants vers 7h. "C'était une arme automatique", assure un homme. A ses côtés, une voisine explique qu'elle ne dormira pas chez elle ce soir. La même qui fait remarquer qu'il s'agit ici d'une propriété privée et non d'un HLM. Mais la cité est toute proche, à quelques mètres, avec son point de deal et ses contrôles policiers fréquents.

Tirs une dizaine de jours après les incendies du CCAS et de la mairie de Chenôve

La police pour qui il s'agit de tirs d'intimidation a ouvert une enquête. La mairie jointe par France Bleu Bourgogne n'a pas souhaité réagir. Elle fait savoir qu'elle attend les conclusions du travail policier pour s'exprimer. Ces tirs interviennent une dizaine de jours après les incendies du CCAS et de la mairie de Chenôve.