Début janvier 2018, des lettres anonymes parviennent au rectorat et à l'université. Deux courriers qui dénoncent un supposé conflit d’intérêt impliquant le maire. Alors que la justice est saisie, le corbeau est démasqué, il assume et se voit comme un lanceur d'alerte .

Chenôve, France

Dans ce genre d'affaire politico-judiciaire, et en l'état de l'enquête, il est évidemment impossible de se prononcer sur le fond du dossier. La justice fait son travail.

En attendant de savoir, s'il y a eu, ou pas, de conflit d’intérêt, dans ce partenariat entre la ville, le CNRS et la Maison des Sciences et de l'Homme, une chose est certaine : Thierry Falconnet, le maire de Chenôve et Dominique Michel, son premier adjoint ne peuvent plus travailler ensemble. Pourquoi ? tout simplement parce que les courriers anonymes, ont été envoyés par l'ex bras droit du maire, révélation faite aujourd'hui par Thierry Falconnet, lors d'une conférence de presse improvisée.

Après les plaintes déposées en janvier dernier, par le maire, sa directrice de cabinet et Jean Vigreux (le directeur adjoint de la Maison des Sciences et de l'Homme), pour dénonciation calomnieuse, la police a enquêté. La nouvelle est tombée ce mardi 28 mars, l'auteur des lettres anonymes n'est autre que Dominique Michel, jusque là, bras droit du premier magistrat de Chenôve.

Contacté par France Bleu Bourgogne, Dominique Michel confirme avoir envoyé ces lettres anonymes. Il se voit comme un lanceur d'alerte et ne compte pas démissionner.

Conséquence immédiate, Thierry Falconnet a retiré toutes les délégations à Dominique Michel et va proposer à son conseil municipal, le 9 avril prochain, de lui retirer ses fonctions de premier adjoint.

Le dossier et les plaintes multiples sont entre les mains du procureur de la République de Dijon. Ce dernier confirme que l'enquête de police est terminée et que l'auteur des lettres anonymes est bien Dominique Michel. Le procureur de la République de Dijon, précise qu'il n'a pas pris de décision quant aux suites à donner aux différentes plaintes, qu'il s'agisse des plaintes pour diffamation ou du dossier sur le fond.